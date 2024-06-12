أسعار بورصة الدواجن اليوم.. الفراخ البيضاء تسجل 95 جنيها

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 12-6-2024 في الأسواق، إذ شهدت انخفاضا كبيرا في سعر الكيلو بالمزارع، وهو ما يترتب عليه تراجع السعر في الأسواق للمستهلكين، علما بأن الأسعار تختلف داخل البورصة عن سعر المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم الأربعاء 12-6-2024، وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن عقب تراجعها بقيمة 8 جنيهات، وتشمل سعر المزرعة وسعر المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، نحو 88 جنيها تسليم أرض المزرعة بدلا من 96 جنيها أمس، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 95 و98 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 129 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الدواجن الساسو، تسليم أرض المزرعة 110 جنيهات متراجعه 5 جنيهات عن أسعار أمس وتباع للمستهلك بين 115 و125 جنيها.

سعر الفراخ الأمهات

بينما سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيها على أرض المزرعة.