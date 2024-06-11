أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-6-2024.. الفراخ البيضاء تسجل 96 جنيه

سجّلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-6-2024 استقرارا ملحوظا، وفق آخر التحديثات المُعلنة من بورصة الدواجن، ويقبل المواطنون على متابعة أسعار الفراخ أولا بأول باعتبارها عنصرا مهما على موائد المصريين.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 96 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تصل للمُستهلك بسعر من 100 لـ106 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل 129 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

فيما سجلت أسعار الدواجن الساسو، تسليم أرض المزرعة 115 جنيهًا في بورصة الدواجن، لتُباع للمُستهلك بـ120 جنيها، حتى 130 جنيها.

سعر الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيها في المزرعة.

سعر البيض اليوم

بلغ متوسط سعر البيضة الواحدة اليوم 6 جنيهات.