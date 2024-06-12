آخر تحديث.. أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

شهدت أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-6-2024، حالة من الاستقرار بمختلف البنوك في منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وفقا لأخر تحديثات أعلنت عنها مواقع البنوك عبر الانترنت.

سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر صرف الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري نحو 0.57 جنيه مصري.

سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري نحو 0.053 جنيه مصري.

سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.87 جنيه، خلال بداية تعاملات اليوم.

سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري نحو 0.53 جنيه مصري.