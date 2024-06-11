آخر تحديث.. أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار عملات دول البريكس اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار عملات دول البريكس في مختلف البنوك، وفقا لعدد من البنوك عبر الانترنت.

سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر صرف الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري نحو 0.57 جنيه مصري.

سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري نحو 0.53 جنيه مصري.

سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.30 جنيه، خلال منتصف تعاملات اليوم.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مُقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 12.65 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري نحو 0.053 جنيه مصري.