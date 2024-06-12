إنزال 2.3 مليون زريعة أسماك في بحر مويس وأبو الأخضر بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنزال 2 مليون و300 ألف زريعة أسماك «بلطي نيلي والمبروك»، التي جرى استزراعها بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بمنطقتي بحر مويس وبحر أبو الأخضر بالمحافظة.

أسماك بكميات كبيرة لدعم مهنة الصيد

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة، لتوفير الأسماك بكميات كبيرة لدعم مهنة الصيد وتوفير فرص عمل للصيادين وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة على مهنة الصيد.

تنمية الثروة السمكية

أوضح محافظ الشرقية، أنّ المحافظة تولي اهتماما بالغا بتنمية الثروة السمكية، بما في ذلك التنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك بالزقازيق والمفرخات «مفرخ صان الحجر - مفرخ العباسة - مفرخ بركة أكياد» للاستزراع المستمر طوال العام للأسماك في المسطحات المائية التي تمتلكها المحافظة «بحر مويس - بحر فاقوس - بحر ابو الاخضر» بأطوال تصل إلى 350 ألف كيلومترا.

وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد النساج الخبير الوطني للاستزراع السمكي بالشرقية، إلى استلام وإنزال دفعة جديدة من أسماك البلطي والمبروك «الفضي» بعدد 2 مليون و300 ألف زريعة أسماك كما يلي:

- 500 ألف زريعة بقرية ميت بشار ببحر أبو الأخضر.

- 500 ألف زريعة بتل حوين ببحر مويس.

- 500 ألف زريعة بقرية طاروط ببحر أبو الأخضر.

- 300 ألف زريعة بقرية العلاقمة ببحر أبو الأخضر.

- 500 ألف زريعة عند كوبري أبو طبل ببحر مويس بمركز ومدينة منيا القمح من إنتاج مفرخ صان الحجر السمكي - أحد المفرخات السمكية التابعة للجهاز بمحافظة الشرقية.