بدء حصاد أسماك البلطي من مزارع كلية الزراعة بمشتهر (صور)

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، حصاد سمك البلطي من إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بكلية الزراعة بمشتهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نموذج الجامعات المنتجة

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تبني الجامعة لنموذج الجامعات المنتجة، للمساهمة بشكل فعال في تعزيز استدامة موارد الجامعة، وتغطية تكاليف التطوير المستمر، وتحسين جودة العملية التعليمية، من خلال خلق مصادر تمويلية ذاتية وغير تقليدية، عن طريق تسويق منتجاتها وتقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة، وزيادة إنتاجيتها لتغطية احتياجات المجتمع، في إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به كليتا الزراعة والطب البيطري في توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي.

مشروع المزارع السمكية بزراعة مشتهر

وأشاد رئيس الجامعة بمشروع المزارع السمكية بكلية الزراعة، موجهًا بالعمل على مضاعفة إنتاجها، وإنشاء المزيد من الأحواض متعددة الأحجام، والتوسع في أنواع الأسماك المستزرعة، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين.

في سياق متصل، نظمت جامعة بنها ندوة تعريفية عن مبادرة «حياة كريمة»، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب، وأحمد عادل أزهري عضو الغرفة المركزية للمبادرة، والدكتور أحمد مصطفى منسق المبادرة بمدينة بنها.