«ثقافة المنيا» تقدم عروضا فنية وأنشطة ثقافية وترفيهية خلال عيد الأضحي

استعرضت رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، خطة قصر الثقافة خلال شهر يوليو المقبل، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المتميزة منها «عرض كورال أطفال ـ عروض سينمائيةـ محاضرة عن ثورة 30 يونيوـ ورشة حكىَ ـ ندوة عن مخلفات المصانع وتأثيرها على المناخ ـ ورشة تدريبية لعمل تصميم ابتكاري بالورق الملون ـ ورشة فنية احتفالاً برأس السنة الهجرية ـ لقاءات أدبية ـ محاضرة تمكين ثقافي ـ محاضرة عن ثورة 23 يوليو ـ عروض للفنون الشعبية ـ كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء».

تقديم مجموعة متنوعة من المسابقات والألعاب

واضافت مدير عام فرع الثقافة بالمنيا، أنه سوف يتم تقديم مجموعة متنوعة من المسابقات والألعاب الثقافية والفنية داخل قصر الثقافة.