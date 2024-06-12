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توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا في الإسكندرية بمناسبة عيد الأضحى

كتب:

كيرلس مجدى
04:15 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
محافظ الإسكندرية يتفقد اللحوم

محافظ الإسكندرية يتفقد اللحوم

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، انطلاق قافلة بنك الطعام المصري التي تستهدف توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من قاطني منطقة بشائر الخير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية.

توفير السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل المواطنين

وثمن محافظ الإسكندرية، في بيان، الدور الفعال الذي يقوم به بنك الطعام المصري في دعم الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

آليات توزيع اللحوم على الأسر في الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن أعمال توزيع المواد الغذائية تأتي وفقًا لآليات محددة لتحديد الأسر المستحقة، مؤكدًا أن المحافظة وبالتنسيق مع جميع مؤسسات المجتمع المصري حريصة على تقديم كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وحسين سالم مسؤول محافظة الإسكندرية ببنك الطعام المصري.

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بقلم كيرلس مجدى