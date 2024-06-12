«بلينكن»: نواصل العمل لحماية المدنيين في غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة الدعم الدولي لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.

وتابع خلال مؤتمر صحفي له مع وزير خارجية قطر، بالدوحة: «نواصل العمل بشكل يومي لحماية المدنيين في غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين».

أوضح «بلينكن»: «الطريقة المثلى لإنهاء المعاناة في غزة هي وقف إطلاق النار»، مستطرداً: «ننتظر رد حماس على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة».

وقال وزير الخارجية الأمريكي: «يجب أن ننفذ خططا لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الصراع بالمنطقة»، متابعاً: «سنقدم مقترحات لخطة ما بعد الحرب في غزة خلال الأسابيع المقبلة».