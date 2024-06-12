محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء مجمع إسلامي متكامل

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المنطقة المحيطة بمجمع الأسواق ومول الملابس الجديد بحي العرب؛ لمتابعة سير الأعمال في إنشاء مسجدان جديدان بالمنطقة، من خلال المشاركة المجتمعية لرجال أعمال بورسعيد.

رافقه خلال الجولة محمد سعده رئيس الغرفة التجارية والشركات المنفذة للمساجد ورئيس حي الشرق، ولمياء الجيار ورئيس حي العرب وفوزي الوالي.

مجمع إسلامي متكامل

وأكد محافظ بورسعيد أنه يجرى حاليا العمل في إنشاء مجمع إسلامي متكامل، يضم مسجدا جديدا ودار مناسبات بشارع النصر وأمام بازار بورسعيد الجديد.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد، للارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالكامل، لتُصبح منطقة حضارية على أعلى مستوى، تليق بالمشروعات العملاقة التي يشهدها حي العرب في مجال الأسواق الحضارية.

قاعات للمناسبات

وأشار محافظ بورسعيد إن المسجدين سيقامان على أعلى مستوى، ويشمل المجمع الإسلامي مصلى كبير للرجال، ومُصلي للنساء، ويوجد به قاعات للمُناسبات تقام فيها مناسبة عقد القران، ويُجاور المسجد حديقة كبيرة بها مقاعد لاستقبال المواطنين وتقام بها العديد من الفعاليات، مُؤكدا إلى أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مُقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل على نشر الوسطية.

ووجه محافظ بورسعيد الجهات التنفيذية بالإسراع في معدلات العمل، والتنسيق بين الجهات القائمة على العمل لسرعة الانتهاء من إنشاء المسجدين وافتتاحهما في أقرب وقت.