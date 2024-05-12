محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 70% من أعمال إنشاء مئذنة مسجد أبو غنام الأثري

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، استمرار أعمال إنشاء مئذنة مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري في بيلا، لافتاً أنّ نسبة تنفيذ الأعمال بلغت 70% منذ بدء أعمال إحلال وتجديد المئذنة في شهر فبراير الماضي.

الانتهاء من مباني المئذنة كاملة

وقال المحافظ، إنّه تم الانتهاء من مباني المئذنة كاملة، وتأسيس الكهرباء، ويتم حاليا إنشاء المقرنصات، مع استكمال العمل في الشرفات الخشبية، مشيراً إلى أنّه جارٍ استكمال المحارة، والانتهاء من تشطيبات الكهرباء الداخلية، وتركيب هلال المئذنة بعد صيانته بالكامل.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنّه تم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية للمشروع، وتسريع وتيرة العمل، لافتتاح مسجد أبو غنام أمام أهالي مركز ومدينة بيلا والزوار من شتى أنحاء الجمهورية في أقرب وقت ممكن، منوهاً إلى البدء في أعمال إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري بعدما تم الانتهاء من إزالة المئذنة القديمة بطول 25.25 متر في شهر فبراير الماضي، وذلك بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

تحسين الصورة البصرية بمنطقة مسجد أبو غنام

من جانبه، أكد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه يتم حاليا العمل على تحسين الصورة البصرية بمنطقة مسجد أبو غنام، لإحداث نقلة نوعية حقيقية بالمنطقة، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة التي يقع بها المسجد، باعتبارها من أقدم مناطق مدينة بيلا، وذلك بالاشتراك مع إدارة التنسيق الحضاري بديوان عام محافظة كفر الشيخ.