«الأوقاف» تقيم ختمة قرآن العشر من ذي الحجة بمسجد الحسين السبت المقبل

حددت وزارة الأوقاف، موعد ختمة القرآن الكريم المرتلة للعشر الأوائل من شهر ذي الحجة لعام 1445هـــ، السبت المقبل «وقفة عرفة»، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويشارك فيها كل من:

1- القارئ الطبيب/ أحمد نعينع.

2- القارئ الشيخ/ محمود محمد الخشت.

3- القارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم خليف.

4- القارئ الشيخ/ عبد اللطيف العزب وهدان.

5- القارئ الشيخ/ عبد المطلب البودي.

6- القارئ الشيخ/ محمد عبد الكريم كامل.

7- القارئ الدكتور/ ماهر عبد النبي الفرماوي.

8- القارئ الدكتور/ على الله الجمال.

9- القارئ الشيخ/ أيمن منصور.

10- القارئ الشيخ/ صبري متولي نوار.

وقالت الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «سائلين الله (عز وجل) أن يجزي القراء والحضور جميعًا خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام العشر المباركات، مؤكدين أننا جميعًا في خدمة كتاب الله (عز وجل) وأن مصر هي بلد القرآن الكريم وستظل بإذن الله تعالى، والدعوة عامة».