«الأوقاف»: تشكيل لجنة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام المتابعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد التي تقام بها صلاة العيد.

صلاة عيد الأضحى

ووجه وزير الأوقاف بأن تشكل كل مديرية لجنة بها، برئاسة مدير المديرية أو القائم بعمله، على أن يبدأ عمل اللجان من غد الأربعاء السادس من ذي الحجة 1445 هجريا الموافق 12 يونيو 2024، حتى الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك.

متابعة وتنظيم صلاة العيد

وأوضح «جمعة»، أن هذه اللجان مسؤولة عن متابعة وتنظيم صلاة العيد بجميع الساحات المصرح لها بإقامة صلاة العيد، وجميع المساجد التي تقام بها صلاة العيد.