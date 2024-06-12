وزارة الداخلية توزع عبوات غذائية على محدودي الدخل في 8 محافظات

واصلت وزارة الداخلية مبادرة «مأموري أقسام ومراكز الشرطة» لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية استمراراً للجهود التي تبذلها كل الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا، وفي إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الغربية - دمياط - قنا - المنوفية – الإسكندرية – سوهاج - أسيوط - الأقصر) بتوزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.