شاب الأقصر يطلب مليار جنيه تعويضا من عمرو دياب في دعوى قضائية | عاجل

أقام عدد من شباب محافظة الأقصر، دعوى إدعاء مدني ضد المطرب عمرو دياب، للمطالبة بمبلغ مليار جنيه لصالح الشاب صاحب أزمة الصفعة الشهيرة.

وقال مقيمو الدعوى، إن ما حدث من عمرو دياب أمر مخجل لكل أبناء الأقصر، ما حدث للشاب بطل أزمة الفرح.

وحددت محكمة جنح التجمع، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر الجلسة، في الدعوى المقامة ضد عمرو دياب.

وكانت جهات التحقيق، أصدرت قرارا باستعجال تحريات المباحث التكميلية حول البلاغ المقدم من عمرو دياب في واقعة المعجب صاحب أزمة الفرح الشهير.