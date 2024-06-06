عمرو دياب يحيي حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

حرص الفنان عمرو دياب على حضور حفل زفاف الفنانة جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ، فيما انتشرت له عدة صور وهو يهنئ والدها المُخرج عادل عوض.

عمرو دياب في زفاف جميلة وأحمد حافظ

وأحيا الهضبة عمرو دياب حفل زفاف جميلة وأحمد حافظ، وقدم لهما عدة أغنيات رومانسية من ألبوماته الشهيرة، وذلك بجانب حضور عدد من المطربين الآخرين، مثل مصطفى قمر ومحمد حماقي.

وكان من أبرز الحضور في حفل زفاف جميلة عوض اليوم، الفنان أحمد عز الذي لم تعمل معه جميلة عوض في أي عمل فني، لكنه حرص على الحضور نظرًا لعلاقة الصداقة القديمة التي تجمعه بزوجها المونتير أحمد حافظ، والتي تعود لعام 2007، عندما كانا يعملان معًا في مونتير في فيلم الشبح.