«منة وبيشوي».. مصريان على طريق العالمية بعد تخرجهما من أكاديمية الفنون ببرشلونة

«بيشوى» و«منة» مصريان جمعتهما أكاديمية الفنون ببرشلونة، ليسجلا حضورهما بكونهما أول مصريين يتخرجان فى تلك الأكاديمية التى تعد واحدة من كبرى أكاديميات الفنون الكلاسيكية العالمية، ويجمعهما احتفال واحد داخل هذا الصرح الكبير، لتبدأ رحلتهما مع الفن التشكيلى.

بيشوى أمين، 26 عاماً، طبيب أسنان من مدينة الإسكندرية، كان أول مصرى تخطو قدماه الأكاديمية ليدرس بدوام كلى لمدة 3 سنوات استطاع إنجازها بتميز فى عامين و3 أشهر فقط.

تعلم يومي حتى القمة

عمل متواصل بشكل يومى خلال السنوات التى قضاها داخل الأكاديمية غيرت بداخله أموراً كثيرة من الناحية الفنية، حيث أدرك معارف مختلفة للفن ودقة فى رسوماته، ويحكى عن تجربته: «كل ما تزداد فى العلم تعرف أن الإنسان مهما وصل من معرفة لسة بيتعلم بالإضافة إلى معرفة قيمة الالتزام فى العمل».

دخل الفن على عمله كطبيب أسنان: «بقيت بشوف الأسنان بنظرة مختلفة وأجمل، وبتفنن فى العمل عليها، حيث إن معالجة الأسنان هى فن بحد ذاته».

رحلة منة إلى أكاديمية برشلونة

وأشار إلى أنه رفقة زميلته «منة» كانا داعمين لبعضهما داخل الأكاديمية العالمية، فلم يكن غريباً على منة ممدوح، خريجة كلية الألسن، تخصص اللغة الإسبانية، أن تخطو خطوتها الفنية سوى فى إسبانيا كون عامل اللغة يساعدها كثيراً، فدرست هناك بدوام جزئى: «الدراسة كانت خطوة مختلفة فى حياتى اتعلمت كل تفاصيل الفن وكمان إزاى أسوق لشغلى» هكذا لخصت «منة» قيمة ما تعلمته داخل تلك الأكاديمية، معبرة عن سعادتها بالدراسة الفنية.

وتحكى أن الدراسة كان لها جانب إنسانى من خلال المشاركات مع الدارسين فى كل شىء: «كنا كمصريين أنا وبيشوى عاملين جو حلو ومحبوبين وسط زملائنا ودا لأن المصرى يروح أى مكان يسيب بصمته».

أحلام الشابين

كلا الشابين أملا في استكمال نجاحهما الفني بمواصلة المعارض العالمية بالإضافة إلى نقل خبراتهما إلى مصر ليستفيد وطنهما بما تعلماه في الخارج، كونهما يسيران على طريق محمود مختار واحمد عثمان ومحمود سعيد وسيف و ادهم وانلي في الدراسة الأوربية بعد المستشرقين، مختتمين: «حابين نشكل الفن التشكيلي في مصر».