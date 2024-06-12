تنفيذ 19 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة في كفر الشيخ

تمكَّنت الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من تنفيذ 19 قرار إزالة تعديات على أراضٍ أملاك الدولة، على مساحة 2050 مترا مربعا، بمدينة برج البرلس، وذلك في إطار جهود التصدي للبناء المخالف، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنع التعديات عليها.

إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية في جميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنع التعديات عليها، وتأكيداً على سيادة القانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وشدّد المحافظ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ورصد كل مخالفات البناء والتعامل معها بشكل فوري، مع مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بهذه الأعمال.