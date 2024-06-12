هل فضل عشر ذي الحجة في النهار فقط؟.. أيام مباركة اغتنمها

يحرص المسلمون في العشر الأوائل من ذي الحجة على الإكثار من الطاعات والعبادات والدعوات، لما في هذه الأيام من فضل كبير وثواب عظيم، إلا أن البعض قد لا يعلم هل فضل عشر ذي الحجة في النهار فقط؟، أم في النهار والليل، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

هل فضل عشر ذي الحجة في النهار فقط؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن العشر الأوائل من ذي الحجة أيام مباركة لها فضل كبير، وتضاعف فيها الأعمال، لذلك يستحب فيها الإكثار من العبادات والأعمال الصالحة المستحبة والاجتهاد فيها.

فضل العشر من ذي الحجة

اتفق العلماء في الإجابة على هل فضل عشر ذي الحجة في النهار فقط؟، أن فضل هذه الأيام في النهار والليل، وهو ما أكدته السنة النبوية في الأحاديث الشريفة، عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ” يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ”، فلقد تبين لنا فضل هذه الأيام المباركة، وهو ما يؤكد أن فضل عشر ذي الحجة في النهار والليل».