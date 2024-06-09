أفضل ما يقال في يوم التروية.. فرصة عظيمة لاغتنام ثواب عشر ذي الحجة

يتطلع عدد كبير من المسلمين إلى معرفة أفضل ما يقال في يوم التروية، وهو اليوم الثامن من أيام العشر من ذي الحجة، أقسمَ الله عز وجل به في القرآن الكريم؛ لفَضلها وعظيم شأنها، إذ يَكثر فيها ذِكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء.

أفضل ما يقال في يوم التروية

أوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه بشأن أفضل ما يقال في يوم التروية، أنه إذا كان يوم التروية يقوم الحاج بالإحرام، ثم يقول «لبيك اللهم بحجة»، أو يقوم بالاغتسال وصلاة ركعتين، ثم يقول «لبيك اللهم بحجة»، بشرط أن يردد تلك الكلمات بعد ارتداء الملابس الخاصة بالإحرام.

وتابع أمين الفتوى، عبر فيديو بثته الدار بقناتها على يوتيوب: «ينطلق الحاج إلى ِمنى ليصلي بها الظهر ويظل بها حتى يصلي فجر يوم عرفة، لينطلق بعده إلى جبل عرفات، وآخرون يفضلون الذهاب إلى عرفات مباشرة دون المبيت بمنى»، موضحًا أن ذلك جائز لأن المبيت بمنى حكمه سُنة لا يعاقب تاركها، ولا شيء عليه.

ما ورد بشأن ما يقال في يوم التروية

وحول الحديث عن أفضل ما يقال في يوم التروية، للمسلم أن يدعو ربه بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، ويمكن الاستعانة ببعض الأدعية على سبيل المثال لا الحصر، ومنها: «اللهم في يوم التروية أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أسميت به نفسك، أو أخفيته في علم الغيب، اللهم وأسألك باسمك الأعظم الذي أخفيت، أن تروي قبور من فقدناهم في يوم التروية، وأن تتنزّل بالنّور عليهم آنس وحشتهم ويمّن كتابنا وكتابهم».

ماذا يقال في يوم التروية.

ومن أفضل الأدعية التي تقال سواء يوم التروية أو يوم عرفة أو أي وقت هو (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)، ومداومة التسبيح والصلاة على النبي، والتهليل والتكبير والاستغفار، والدعاء إلى الله بطلب خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، لنيل المغفرة والرحمة من الله، وأن يتقبل الله عز وجل منا صالح الأعمال، وأن تُعتق رقاب المسلمين من النار، وأن يقضي الله سبحانه وتعالي حاجات المسلمين في الدنيا والآخرة.

ما يستحب أن يقال في يوم التروية

يستحب للمسلم الدعاء في كل الأوقات، خاصة تلك الأيام المباركة؛ أيام العشر من ذي الحجة، سواءً للحاج أو لغير الحاج، لأن هذه الأيام ترجي فيها إجابة الدعاء لما لها من فضل كبير وثواب عظيم، وللمسلم أن يدعو ربه بالرزق والبركة والخير والذرية الصالحة وحسن الختام بالأعمال الصالحة، والسعادة في الدارين الدنيا والآخرة، وغيرها من الأدعية التي يطلب فيها العبد حاجاته من الله سبحانه وتعالي من خير الدنيا والأخرة.