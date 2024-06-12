أول تعليق من عصام صاصا بعد تنازل زوجة الضحية عن مقاضاته

أعلنت زوجة الشاب المتوفى في حادث تصادم سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، عن تصالحها معه، في جلسة صلح أمام الجهات القضائية، مقابل مبلغ مالي قدر بـ3 ملايين جنيه، وهو ما أكدته سارة خليفة منسقة حفلات عصام صاصا في دبي، التي تولت مهام حفلته الأخيرة.

أول تعليق من عصام صاصا بعد الصلح مع أهالي المتوفى

في أول تعليق من عصام صاصا حول التنازل، أوضح خلال منشور عبر «فيسبوك» قائلا: «الحمد لله على كل حاجة أنا راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، أنا كان أهم حاجة أرضي أهلية المتوفى وميكونوش زعلانين مني، عملت اللي عليا، وكل حاجة بتاعة ربنا، لأن ربنا وحده اللي عالم، أنا كنت عامل ازاي بسبب الحادث، وعارف إن ربنا مش هيسيبني ودايما جمبى، والحمد لله تاني، ربنا بيجيب كل حاجة كويسة، ادعولى أنا محتاج دعوة كل واحد اوعوا تنسوني».

تفاصيل التنازل والصلح بين عصام صاصا وأسرة المتوفى

من المقرر أن تنعقد جلسة الصلح رسميًا في شهر أغسطس المقبل أمام الجهات القضائية، من خلال محامي عصام صاصا وأسرة المتوفى، ويجري خلالها دفع المبلغ المالي المتفق عليه.