الطب الشرعي: عصام صاصا كان تحت تأثير الحشيش أثناء واقعة قتل شاب في بالجيزة

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بعصام صاصا مطرب المهرجانات عن تعاطيه مخدرات، مشيرًا إلى تعاطيه مخدر الحشيش والآيس والبودر والكوكايين.

وأضاف التقرير أنه كان تحت تأثير الكحول، أثناء قيادته السيارة، الذي صطدم بها شاب، وأدى إلى وفاته، منذ قرابة 5 أيام أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

وكانت النيابة العامة، قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار عصام صاصا، إثر تلقي النيابة العامة التقرير، وذلك بعدما أخلت سبيله بكفالة مالية 30 ألف جنيه، على ذمة القضية في وقت سابق.