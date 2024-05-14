زوجة عصام صاصا تكشف تفاصيل جديدة بشأن حادث التصادم.. أسفر عن وفاة شخص

أعربت جهاد أحمد زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، عن حزنها الشديد بعد الحادث الذي وقع قبل أيام، وأسفر عن وفاة شخص، لافتة إلى أن زوجها عصام صاصا كان قد انتهى من عمله، وكانت تسير وراءه على الطريق الدائرى في سيارة أخرى، متوجهين من أجل التحضيرات الخاصة بعقيقة طفلهما رحيم.

وأضافت جهاد خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أنه في تمام الساعة 5 فجرًا تفاجأ زوجها عصام صاصا بتناثر الزجاج في وجهه، وتوقف على الطريق وتوجه على الفور نحو الضحية، وحاول إنقاذه ولكنه توفي ولم يتمكن من إسعافه، واتصل بالشرطة والإسعاف وظل بجانبه حتى وصولهم، ووصل الضحية مستشفى الهرم في تمام الساعة 7 صباحا، مشددة على أن الرؤية في ذلك التوقيت تكون معتمة للغاية وخاصة على الطريق الدائري.

وتابعت زوجة عصام صاصا خلال مقطع الفيديو، أن مكان الواقعة لم يكن مُخصصًا لسير المشاه، وأن الضحية كان معرضًا للاصطدام بسيارة أخرى وكان يحاول تفادي نفسه، فاصطدم بسيارة زوجها عصام صاصا، لافتة إلى أن سيارة زوجها تهشمت من الناحية اليسرى، مشددة على أن ما حدث هو قضاء وقدر، ولا يمكن الاعتراض على أمر الله.

وأوضحت جهاد أحمد، أن زوجها عصام صاصا يسير بشكل يومي على نفس الطريق لتأدية عمله، ولا يدهس أحدا، نافية التهم التي يتلقاها زوجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها المرة الأولى التي يتعرض خلالها لحادث منذ بداية قيادته السيارة قبل نحو 4 سنوات ماضية.

استمرار محاولات الصلح بين عصام صاصا وأهل الضحية

وكانت النيابة العامة، أمرت السبت الماضي، بإخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة القضية، وذلك بعد عرضه على الطب الشرعي من أجل إجراء تحليل المخدرات، وكشف علي فايز محامي ضحية عصام صاصا في تصريحات تلفزيونية، أنه يحاول الصلح بين الطرفين، وطالب بالحصول على الدية الشرعية؛ والتي تقدر بنحو 100 جمل أو من خلال 200 من البقر أو عن طريق 1000 درهم ذهب أو ما يعادله.

أمر ضبط لعصام صاصا

وأثبت الطب الشرعي أن عصام صاصا كان تحت تأثير الكحول خلال قيادته للسيارة، وأصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط عصام صاصا بعد إخلاء سبيله في الأيام الماضية مقابل كفالة 30 ألف جنيه.