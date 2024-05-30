عصام صاصا يرد على الانتقادات: «هنزل أشتغل.. ومستني قضاء ربنا»

رد مؤدي المهرجانات عصام صاصا، على الانتقادات التي وجههت له، بسبب إحياءه حفلات الفترة الأخيرة، رغم أنه متسبب في حادث سير كبير.

عصام صاصا يرد على الانتقادات

كتب عصام صاصا، عبر «فيسبوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم.. ربنا وحده يعلم أنا بكتب الكلام دا، وأنا عامل ازاي وفيا أيه.. أنا بقالي أكتر من شهر قاعد من غير شغل، ومعنديش أي حاجه أعملها، غير أني قاعد، وما باليد حيلة، مستني قضاء ربنا سبحانه وتعالى، ومحدش هيفهم أو هيحس بالموضوع غيري».

وأضاف: «أنا مطلعتش اتكلمت وعدت وزدت في الموضوع كتير، ومحدش شافني حتى بفيديو قلت أي كلمة خالص، لكن عندي شغلي وعندي عقود والتزامات، لما أعملها وأخلصها يا إما هدخل في قصة تانية.. أنا مش قدها، وشرط جزائي».

وتابع: «أنا هنزل شغلي وهشتغل، لأني مش بإيدي أي حاجة غير إني أعمل كده، أنا عندي أمي وأخويا وعندي مراتي وابني، وفرقة فيها أكتر من 35 شخص في رقبتي أنا شاب لسه ببدأ حياتي، ولسه بقول يا رب.. مصاريف البيت والأقساط والحاجات دي كلها اللي أنتم متعرفوش عنها حاجة، مين اللي هيدفعها، أنا طالع أتكلم لأن ما باليد حيلة غير أنكم لازم تفهموا إن كل اللي بتسمعوا مش صح، الفلوس والقصور والعربيات، كل ده مش صح، وحال الناس اللي شغالين معايا، كل دول حالهم، واقف بسببي أنا كل دول ليهم بيوت وعيال ودنيا تانية خالص».

عصام صاصا: أنا راضي بكل حاجة

وأردف عصام صاصا: «أنا عارف ومتأكد إن ربنا مش هيورينا الشر، ومش هيوريني أي حاجة وحشة، ده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى، وأنا راضي بكل حاجة، ومش هقول غير الحمدلله على كل شيء، والحمدلله، اللي ربنا كاتبهولي هشوفه.. سواء خير أو شر، محتاج من كل الناس اللي بتحبني تدعيلي من قلبها، بجد أنا عمري ما كنت شخص مؤذي وعمري ما كنت شخص وحش مع حد.. ربنا كبير.. وحشتوني أوي يا أحلى جمهور في الدنيا عصام صاصا».