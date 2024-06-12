وكيل «صحة الشرقية» يتابع التشغيل التجريبي لوحدة تفتيت الحصوات بمستشفى كفر صقر 

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى كفر صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

تفتيت الحصوات الكلوية

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته للمستشفى، التشغيل التجريبي لوحدة تفتيت الحصوات الكلوية ومناظير المسالك البولية الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية التي تمت بالدور الرابع بمبنى الكلى الصناعية، على مساحة 450 مترا مربعا، بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه، وبعد توريد وتركيب جهاز تفتيت الحصوات الكلوية، بتكلفة تقديرية 2.5 مليون جنيه، وكذلك بعد توفير القوى البشرية من الأطباء والتمريض والفنيين والتدريب الجيد للفرق الطبية على التعامل مع الأجهزة الطبية.

5 جراحات لتفتيت الحصوات

كما تابع وكيل الوزارة إجراء عمليات تفتيت الحصوات التي تمت اليوم لـ5 حالات، بالإضافة إلى إجراء 3 حالات مناظير مسالك بولية بالوحدة الجديدة، والتي تمت بمشاركة الدكتور أشرف منصور استشاري المسالك، والدكتور هشام صلاح استشاري المسالك، والدكتور عبدالهادي مصطفى أخصائي المسالك، والدكتور محمود السيد أخصائي التخدير.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن وحدة تفتيت الحصوات الكلوية ومناظير المسالك البولية الجديدة تعد الأولى من نوعها بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والتي تم دعمها بأحدث الأجهزة الطبية من جهاز تفتيت الحصوات ومناظر المسالك، لافتاً أن الوحدة الجديدة مزودة بغرف للعمليات الجراحية بها عدد 2 جهاز تخدير وجهاز صدمات، والإفاقة بقوة 3 أسرّة، وقسم داخلي بقوة 6 أسرّة، مزودة بعدد 6 مونيتور، و2 جهاز رسم قلب، وصيدلية، وغرف للخدمات المعاونة.