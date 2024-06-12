«صحة كفر الشيخ»: استمرار تلقي شكاوى المواطنين خلال أيام إجازة عيد الأضحى

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تواجد مسؤولي إدارة خدمة المواطنين بمكاتب خدمة المواطنين بجميع المستشفيات العامة والنوعية والمركزية والإدارات الصحية، على مستوى المحافظة، لخدمة المواطنين، واستقبال الشكاوى طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

استقبال شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ العمل بإدارة خدمة المواطنين مستمر طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك وعلى مدار اليوم، مشيراً إلى تواجد أفراد الإدارة لتلقي الشكاوى والرد عليها وحلها بشكل فورى بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

إنجاز معدل الشكاوى بالمديرية بنسبة 100%

وأوضح «شقوير»، أنّه تم خلال الفترة الماضية تدريب مسؤولي إدارة خدمة المواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والإدارات الصحية بمحافظة كفر الشيخ، في إطار رفع كفاءة أداء العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والاستثمار في العنصر البشري، بما يُساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، لافتاً أنّه تم إنجاز معدل الشكاوى بالمديرية بنسبة 100%.