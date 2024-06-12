حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام قبله.. «الإفتاء» تحسم الأمر

أجابت دار الإفتاء عن سؤال يقول «حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام قبله»، مُؤكدة أن الحديث الشريف أجاز صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله، واستشهدت دار الإفتاء برواية مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

حكم صيام يوم عرفة لم يصم الثمانية أيام

وكشفت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء الأيام التي يحرم الصيام فيها شرعًا، موضحة أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الأيام التي يحرم الصيام فيها هي: «يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة».

حكم صيام يوم عرفة

وحول حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام قبله، مُؤكدة أنه جائز، وأوضحت أن الصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنما هو من جملة العمل الصالح الذي حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام كما مر في حديث ابن عباس.