أجر صيام يوم عرفة.. يكفّر ذنوب سنة مضت

أجر صيام يوم عرفة من الأمور التي تهم كثير من الناس الذين ينون صيام هذا اليوم، حيث تفصلنا أيام قليلة عن هذا اليوم العظيم، وهو واحد من الأيام التي لها فضل عظيم وأجر كبير وهو يوم عرفة المبارك، كما وردت أحاديث عدة تبيّن هذا الفضل وأجر هذا اليوم، وصيام هذا اليوم مستحب لغير الحاج، ويكره صيامه للحاج إن كان يضعفه الصوم عن الوقوف والدعاء.

أجر صيام يوم عرفة

وقالت دارالإفتاء المصرية في أجر صيام يوم عرفة، عبر موقعها الإلكتروني، إنه يكفر ذنوب السنة الماضية، ويحول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية، وذلك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، مضيفة أن صوم يوم عرفة لغير الحاج سنَّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

صيام هذا اليوم من أفضل العبادات

وأضافت الإفتاء خلال حديثها عن أجر صيام يوم عرفة، أن صيام هذا اليوم من أفضل الأيام لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ»، منوه أن صيام يوم عرفه للحاج مكروه ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قويًّا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وخلاف الأَولى عند الشافعية؛ لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ.