سبب عدم صيام الحجاج يوم عرفة.. عالم أزهري يوضح (فيديو)

أجاب الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول حكم كراهية صيام يوم عرفة للحجاج، لافتا إلى أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، والأرجح أن الحاج مشغول بالشعائر خلال اليوم، والمشهد العظيم بالبكاء والتضرع وتجديد العهد مع الله».

إفطار النبي على جبل عرفات

وأضاف السيد عبد الباري خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، «أن يوم عرفة يحتاج إلى طاقة كبيرة، وسيدنا النبي لم يصم يوم عرفة أثناء وقفة على جبل عرفات، وهذا ما قالته السيدة عائشة رضى الله عنها، أنها جاءت لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثناء وقوفه على عرفات بقدح لبن فشربه».

وأعلنت قناة «الناس» أنها ستقدم تغطية خاصة واحتفالية مميزة بمناسبة وقفة عرفات، تحت عنوان: «يوم إتمام الدين وإتمام النعمة على المسلمين».

تغطية وقفة عرفات

تبدأ التغطية من صلاة فجر يوم وقفة عرفات على مدار اليوم، ونقل بث حي ومباشر من الأراضي المقدسة، ويتخللها نقل خطبة عرفات وصلاتي الظهر والعصر بمشاركة مذيعي قناة الناس إضافة إلى بعثتها الإعلامية، في رسائل حية من صعيد عرفات الطاهر.

يشارك فى التغطية نخبة مميزة من كبار العلماء الموجودين في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وغيرهم من داخل استوديوهات القناة، وتركز التغطية علي إبراز أهمية وقيمة فريضة الحج وشرح المناسك وتوضيح كيفية أداء الفريضة وثواب وجزاء الحج كما بينه الكتاب والسنة، مع إبراز مقاصد الحج والقيم الحضارية في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.