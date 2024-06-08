«الإفتاء» توضح حكم صيام عرفة للحاج

صيام يوم عرفة للحاج، وهو التاسع من ذي الحجة، يعد من الأعمال المستحبة والمباركة في الإسلام، وله فضل عظيم لمن لم يكن حاجًا، أما بالنسبة للحاج، فهناك حكم خاص بصيام هذا اليوم يُستحب للحاج ألا يصوم يوم عرفة، وذلك لتجنب الإرهاق وللحفاظ على قوته ونشاطه لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

حكم صيام عرفة للحاج عن النبي

وأوضحت دار الإفتاء بشأن حكم صيام عرفة للحاج أنه قد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم يوم عرفة عندما كان في الحج، بل أفطر ليظهر للناس أن الفطر في هذا اليوم أفضل للحاج، جاء ذلك في حديث عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها، حيث قالت: «إن الناس شكّوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه» (رواه البخاري ومسلم).

تفضيل الفطر للحاج

وأشارت إلى أن السبب في تفضيل الفطر للحاج في حكم صيام عرفة للحاج عن النبي هو الحاجة إلى القوة والنشاط لأداء ركن الوقوف بعرفة، الذي يُعد من أهم أركان الحج، والوقوف بعرفة يتطلب التركيز والدعاء والاستغفار، وهذه الأعمال قد تتطلب جهدًا بدنيًا وعقليًا، لذا يُستحب للحاج الفطر في هذا اليوم ليكون أكثر قدرة على تحمل هذه العبادات، ويُستحب للحاج أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفطر يوم عرفة، بينما يستحب لغير الحاج صيام هذا اليوم لما فيه من فضل عظيم وتكفير للذنوب.