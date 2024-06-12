«العناني»: مصر تتميز بمقومات أثرية وتاريخية تجعلها قبلة للسياح الأجانب

نظمت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، ندوة بعنوان «آثار ومتاحف مصر بين الحفاظ على الإرث الحضاري الفريد وتعزيز ريادة السياحة»، والتي ألقاها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، ومرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

وفي بداية اللقاء، استعرض الدكتور أحمد زايد الجهود التي قام بها الدكتور خالد العناني خلال فترة توليه مسؤولية وزارة الآثار، حيث قال إنّ مصر من الدول التي لديها إرث ثقافي قديم ومتنوع نجده في العادات والتقاليد والسير الشعبية، بالإضافة إلى الآثار الملموسة بدءًا من الحضارة الفرعونية وحتى وقتنا الراهن، لافتًا إلى أن هذا الإرث هو جزء من الهوية المصرية.

كما تحدث مدير مكتبة الإسكندرية عن ترشح الدكتور العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، مُشيرًا إلى اسهاماته المختلفة على المستوى الأكاديمي وكذلك على المستوى العملي.

الحفاظ على التراث الحضاري لمصر

ومن جانبه، قدم الدكتور خالد العناني عرضًا لما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على مستوى الحفاظ على التراث الحضاري لمصر وذلك من خلال الترميم أو الاكتشافات الجديدة، بالإضافة إلى جهودها في مجال السياحة.

واستعرض أعداد السياحة التي دخلت إلى مصر خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن العام 2010 شهد قدوم أكبر عدد من السياحة بواقع 14.7 مليون سائح، فيما تصدرت الدول الأوروبية أعداد السائحين لمصر.

مقومات السياحة في مصر

وكشف وزير السياحة والآثار السابق، أن مصر تتميز بكل المقومات التي تجعلها قبلة للسياح الأجانب سواء على مستوى الآثار والتاريخ أو على مستوى السياحة العلاجية والدينية وحتى سياحة الشواطئ، لافتًا إلى أن 60% من السياح الأجانب يقصدون السياحة الشاطئية في مصر.

كما تطرق إلى الحديث عن المناطق والآثار المصرية الموجودة على قائمة التراث العالمي والبالغ عددها 6 مناطق، لافتًا إلى 8 نماذج غير مادية مصرية مدرجة ضمن اليونسكو أيضًا، وتضم السيرة الهلالية والأراجوز والنحت على المعادن وصناعة الخوص، وكذلك الاحتفالات التي تقام في مسار العائلة المقدسة.

مجهودات مصر السياحية

وتحدث عن ما قامت به مصر خلال السنوات الماضية من ترميم للمتاحف والمناطق الأثرية ومن أمثلتها إزالة المياه الجوفية من موقع أبو مينا ومقابر كوم الشقافة، وكذلك ترميم طريق الكباش.

وقال العناني إن مصر ركزت خلال السنوات الماضية على افتتاح متاحف آثار في المحافظات غير السياحية بهدف ربط المصريين بتاريخهم وتراثهم، لافتًا إلى أن مصر سعت أيضًا إلى إقامة معارض مؤقتة في الخارج لبعض القطع الأثرية وكان لها مردود إيجابي كبير على حجم أعداد السياحة الوافدة إلى مصر.

كما تحدث عن جهود مصر في استرداد آلاف القطع الأثرية من الخارج والتي خرجت بشكل غير قانوني، لافتًا إلى الصعوبات الفنية والقانونية في استعادة كل الآثار بسبب القوانين المحلية لبعض البلدان.