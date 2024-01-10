مدير عام آثار الإسكندرية: تنفيذ 4 مشروعات في قلعة قايتباي لجذب السائحين

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إنّه يجري تنفيذ 4 مشروعات في قلعة قايتباي، منها تطوير الحمامات ومشروع الصوت والضوء ومشروع ترميم شامل للقلعة، فضلًا عن إقامة غرفة للأجهزة الإلكترونية و«الإكس راي»، وعمل بوابات إلكترونية لدخول الزائرين.

جاء ذلك، على هامش تفقد عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قلعة قايتباي، رفقة سامية عطية مدير عام الترميم الدقيق للآثار الإسلامية والقبطية، ومحمد عز المشرف على قلعة قايتباي، ومفتشي آثار القلعة، وأخصائي الترميم الدقيق ومهندسي قطاع المشروعات.

أهمية تطوير قلعة قايتباي في الإسكندرية

وأضاف «متولي» لـ«الوطن»، أنّ لكل مشروع قيمة مضافة تؤثر على حركة السياحة لقلعة قايتباي وجذب السياح، وخدمتهم وتوفير سبل الراحة والسعادة لهم.

وأشار إلى أنّ مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي، يعد من أبرز المشروعات، إذ جرى البدء في تنفيذه، وستنتهي أعمال التطوير خلال النصف الأول من العام الحالي 2024.

مشروع الصوت والضوء في قلعة قايتباي

وأوضح أنّ ذلك المشروع سيشمل عروض الصوت والضوء، التي تعبر عن تاريخ مدينة الإسكندرية وحضارتها العريقة، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مع الحفاظ على المحتوى التاريخي للعروض، بما يسهم في الترويج السياحي للمنطقة.