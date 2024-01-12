«آثار الإسكندرية»: رفع حالة الطوارئ استعدادا لذروة نوة «الفيضة الكبرى»

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، عقد غرفة عمليات للتعامل مع توقعات سوء الأحوال الجوية خلال الساعة المقبلة مع ذروة نوة الفيضة الكبرى المفترض أن تضرب الإسكندرية غدا السبت بأمطار رعدية غزيرة.

وقال متولي في بيان مساء اليوم الجمعة، إن هناك انعقادا للجنة الطواري بشكل مستمر لمواجهة أي آثار جانبية تسببها نوة الفيضة الكبرى التي تعد الأكبر منذ بداية فصل الشتاء على محافظة الإسكندرية.

إجراءات مواجهة نوة الفيضة الكبرى

وأكد مدير عام آثار الإسكندرية، أن ذلك يتم بالتنسيق مع ممدوح عودة مدير عام إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة السياحة والآثار، حيث يتم المرور خلال النوة على كافة المناطق والمواقع والمباني الأثرية وتفقد حالتها، كما يتم تفقد أسطح المباني للتأكد من عدم وجود أي تجمعات مياه والتأكد من تسليك كافة المزاريب.

غرفة عمليات طوارئ آثار الإسكندرية

جدير بالذكر، أن الغرفة مشكلة بعضوية كل من محمد عبد الرسول مدير عام آثار أبو مينا ببرج العرب، وهيام رميح مدير عام شرق، ومحمد فوزي مدير عام وسط، سامية عطية مدير عام الترميم للآثار الإسلامية والقبطية، وكريم عودة مدير منطقة غرب، ومحمد عز المشرف علي قلعة قايتباي و مفتشي وأخصائي ترميم المناطق الأثرية، ونبيل أبو عرب مسؤول امن إسكندرية.