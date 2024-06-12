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الفنان محمد صلاح آدم يعلن وفاة والده

كتب:

أحمد شعراني
08:30 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
محمد صلاح آدم

محمد صلاح آدم

أعلن الفنان محمد صلاح آدم وفاة والده، وذلك عبر حسابه على «فيسبوك»، إذ كتب: «أبويا مات.. الله يرحمك ويحسن إليك زي ما أحسنت لي».

وتعرض مؤخرًا الفنان محمد صلاح آدم لحادث سير مروع، كاد يودي بحياته بعدما اصطدم بسور حائط مسلح في منتصف الطريق أثناء سيره على طريق المحور.

أوضح الفنان محمد صلاح آدم تفاصيل الحادث عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أقسم بالله كان بيني وبين الموت لحظة.. كنت سهران مع صحابي وراجع على المحور وفجأة من غير مقدمات الدريكسيون بتاع العربية راح شمال.. لاقيت نفسي بخبط في السور المسلح اللي في نص الطريق».

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