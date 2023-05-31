محمد صلاح آدم يعلن خضوع طارق عبدالعزيز لقسطرة غدا

أعلن الفنان محمد صلاح آدم عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، خضوع الفنان طارق عبدالعزيز غدا لقسطرة.

ونشر محمد صلاح أدم، صورة لطارق عبدالعزيز وعلق عليها: «أنا لسة خارج من عند الأستاذ طارق عبدالعزيز في العناية المركزة.. هو بيعتذر لكل الحبايب أنه قافل تليفونه معلش ويا ريت تدعوا له وهو بإذن الله هيبقى زي الفل.. الدكتور قاله هنعمل قسطرة بكره بإذن الله للاطمئنان.. ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي يا رجولة يا موهوب يا عشرة العمر الجميل».

الحالة الصحية لطارق عبدالعزيز

وأكد طارق عبدالعزيز في تصريح منذ قليل للوطن، أنه بخير وشعر بتعب وإرهاق وذهب إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة على قلبه وجسده وسيغادر المستشفى خلال يومين.