محمد صلاح آدم ينجو من حادث سير على المحور: «كان بيني وبين الموت لحظة»

تعرض الفنان محمد صلاح آدم لحادث سير مروع في الساعات القليلة الماضية، كاد أن يودي بحياته بعدما اصطدم بسور حائط مسلح في منتصف الطريق أثناء سيره على طريق المحور.

تفاصيل تعرض محمد صلاح آدم لحادث سير

أوضح الفنان محمد صلاح آدم تفاصيل الحادث عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أقسم بالله كان بيني وبين الموت لحظة.. كنت سهران مع صحابي وراجع على المحور وفجأة من غير مقدمات الدريكسيون بتاع العربية راح شمال.. لاقيت نفسي بخبط في السور المسلح اللي في نص الطريق».

وتابع: «العربية كانت هتتقلب لولا ستر ربنا إني ماسك الدريكسيون كويس.. نزلت لاقيت الجنط مكسور والكاوتش متفرتك.. أنا مش بصدق قوي في العين، لكن العين حق، ربنا يسترها علينا وعليكم.. الموت ممكن ييجي في لحظة».

آخر أعمال الفنان محمد صلاح آدم

وكان آخر أعمال الفنان محمد صلاح آدم مشاركته في فيلم الإسكندراني بالموسم السينمائي الماضي مع الفنان أحمد العوضي، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في شباك التذاكر، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم زينة، حسين فهمي، عصام السقا وبيومي فؤاد، من إخراج خالد يوسف، عن رواية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.