النائب أيمن محسب: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة ناجحة بكل المقاييس

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومُقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة ناجحة بكُل المقاييس، لافتًا إلى أن شباب مصر مر عليهم عقود طويلة جدًا من عدم المُشاركة السياسية والتفاعل السياسي، وكان الحكم السائد على الشباب المصري أنهم لا يفهمون في السياسة والبُعد عنها.

دور تنسيقية شباب الأحزاب

وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، سارة حازم طه، ببرنامج «كل الزوايا»، المُذاع على فضائية «ON»، أن تنسيقية شباب الأحزاب كانت لها دور مُشرف ومجهود كبير، وهي الحبل الأهم المتسبب في التآلف ما بين الأحزاب، لافتًا إلى أن التنسيقية كان لها السبق في معرفة أيدلوجيات الأحزاب والتنسيق ما بينها وتوحيد مجهوداتها.

هدف ووجهة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وواصل: «انضمام الشباب من مختلف الأحزاب داخل كيان التنسيقية والاجتماع على آراء واحدة بعد اختلاف التوجهات والأحزاب، كان الهدف منه التوجه لمصلحة الوطن، وكان الوصول لها من نصيب التنسيقية».