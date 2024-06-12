«الشعب الجمهوري» يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها

هنأ اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها، موضحا أنها تعد نموذجا رائدا ملهما لممارسة السياسة المتوازنة، التي تضم كل التيارات السياسية والأفكار المختلفة المتوازنة، وقدمت للحياة السياسية المصرية كوادر شبابية قوية أصحاب ثقافة واعية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أوضح «أبو هميلة»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجحت في تعزيز دور الشباب في صنع القرار وبناء مستقبل مشرق، إضافة لنجاحهم في العمل السياسي والتشريعي، ما يؤكد قدرة الشباب المصري والأجيال الجديدة على التغيير والإصلاح والقيادة، والمساهمة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة، كما نجح شباب التنسيقية في صناعة أجيال وكوادر وطنية مؤهلة وناجحة في كل المجالات التنفيذية والتشريعية.

عماد المستقبل وبناة الأوطان

تابع أن الشباب هم عماد المستقبل وبناة الأوطان، موضحا أن الدولة في عهد الرئيس السيسي، مكنتهم من القيادة في كل المجالات والتخصصات، ونجحوا في العمل العام والسياسي، موضحا أن التنسيقية نجحت في إعداد وتأهيل كوادر شبابية وسياسية مثقفة وواعية، أمدت البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ بكوادر مثقفة وواعية، كما أمدت السلطة التنفيذية بكوادر على قدر عال وكبير من المسؤولية نجحوا في أماكنهم.