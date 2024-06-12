«العربي الناصري»: تنسيقية شباب الأحزاب منصة وطنية أفرزت كوادر سياسية

هنا الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمرور 6 سنوات على تأسيسها، مؤكدا أنها خلال المدة الماضية استطاعت تقديم مضمون سياسي وطني ونالت إعجاب الجميع.

تنسيقية شباب الأحزاب

وأشار أبو العلا، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب بمكانة منصة حوارية تضم في طياتها 26 حزبا فضلا عن تمثيل جميع الأيدولوجيات بداخلها، وهو ما أدى إلى ثراء النقاشات بين أعضائها، مؤكدا أنها تعمل بمبدأ التدريب قبل التأهيل، وهو ما أنتج للمشهد السياسي كوادر سياسية قادرة على صياغة رؤية لمواجهة تحديات الوطن.

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تمكنت خلال فترة وجيزة أن تستوعب طاقات جميع الشباب، معبرا عن سعادته بأداء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ.

المشهد السياسي المصري

وأكد أبو العلا، أن نواب تنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ قدموا أداء برلمانيا ورقابيا انعكس بالإيجاب على المشهد السياسي المصري، ليس هذا فحسب بل كانت مشاركة أعضاء التنسيقية في الحوار الوطني دلالة واضحة أنهم يعملون وفق رؤية وطنية واضحة، مؤكدا أهمية دور التنسيقية في تعزيز الحوار السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية، ونعبر عن تقديرنا العميق لكل من ساهم ولا يزال يساهم في نجاح مسيرة التنسيقية.