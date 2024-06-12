«حزب الاتحاد»: تنسيقية شباب الأحزاب تجربة وطنية تضم مٌختلف التوجهات

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الشعب المصري يعي جيدًا أهمية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأنها تهدف إلى تحقيق أحلامهم وطٌموحاتهم، ويجب أن ينضم الشباب لهذه المؤسسة ويحصلوا على التدريب وتنمية الحياة السياسية لكي يتمكنوا من الوصول لمواقع قيادية، وأن يكون لهم فاعلية في المُجتمع المصري على المستويين الاجتماعي والسياسي.

اختلاف أفكار وأيدلوجيات شباب الأحزاب

وأضاف «صقر»، خلال مٌداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مٌقدمة برنامج «اليوم»، المٌذاع على فضائية «DMC»، أن التنسيقية تشمل مجموعة من الشباب لديهم أفكار وأيدلوجيات مختلفة، وأرضيات سياسية مٌختلفة، وقرروا الاجتماع سويًا رغم اختلاف الأفكار والتوجهات، لافتًا إلى أن القرار هو الجمع بين الاختلافات للاتفاق على مصلحة الوطن.

أهداف تنسيقية شباب الأحزاب

وواصل: «تهدف التنسيقية إلى قيام الشباب بالوقوف أمام الشائعات الهدامة للدولة، لأنهم شعروا بمسؤولياتهم تجاه هذا الوطن منذ 2011، وواجهوا التحديات وما يحدث في الدولة المصرية، وبالتالي اتفقوا على الوقوف على أرضية واحدة من أجل الحفاظ على الدولة».