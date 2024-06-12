وزيرالرياضة يشهد نهائي دوري مراكز شباب القاهرة الكبرى وشمال الصعيد 

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل ختام نهائي قطاع القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لدوري مراكز شباب مصر، بحضور الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والنائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب.

تطوير هائل لمراكز الشباب في المحافظات

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باحتضان المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات لنهائي قطاع القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لدوري مراكز شباب مصر، مُؤكدا أن هذه الاستضافة تعبر عن الدور الكبير الذي تقوم به مراكز الشباب، والمدن الشبابية والرياضية، التي تم تطويرها بشكل كبير من مختلف الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية للشباب المصري.

منافسات في دوريات القدم والسلة واليد

تقدم الدكتور ماجد العزازي بالشكر للدكتور أشرف صبحي، على دعمه الكبير والمتواصل للاتحاد وللشباب المصري، مشيراً إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب، وكذلك المدن الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية تٌؤتي بثمارها وتخرج جيل جديد من الرياضيين في مختلف الرياضات، وهو ما كانت تسعى إليه دائما وزارة الشباب.

وأقيمت المنافسات في «كرة القدم الخماسية - كرة يد - كرة السلة - تنس الطاولة - الكرة الطائرة للسيدات - معارض أندية الفتاة والمرأة»، وجرى توزيع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثاني في المنافسات والتي جاءت كالتالي:

ففي منافسات كرة القدم الخماسية، حصلت المنيا على المركز الأول، فيما حصلت محافظة القليوبية على المركز الثاني.

وفي منافسات كرة السلة، توجت المنيا بالمركز الأول، وحصدت محافظة الجيزة المركز الثاني، فيما توجت محافظة بني سويف، بالمركز الأول في منافسات كرة اليد، وجاءت محافظة المنيا في المركز الثاني.

وفي منافسات تنس الطاولة، تمكنت محافظة القليوبية من انتزاع المركز الأول، فيما حصلت محافظة الجيزة على المركز الثاني.

أما عن منافسات الكرة الطائرة للسيدات، فتمكن سيدات محافظة القليوبية من التتويج بالمركز الأول، فيما جاءت سيدات محافظة الجيزة في المركز الثاني.