وزير الشباب: توفير 904 مواقع في 25 محافظة مخصصة لمشروع «إيجي تراك»

التقي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بمجموعة العمل الخاصة بمشروع «إيجي تراك»، الذي يهدف إلى توفير عربات متنقلة لتقديم وجبات غذائية بمختلف محافظات الجمهورية.

وزير الشباب: توفير 904 مواقع في 25 محافظة مخصصين لمشروع «إيجي تراك»

وأشار صبحي أنه يتم اختيار أفضل الأماكن بالميادين العامة بالمحافظات لتكون أماكن عربات الطعام المتنقلة، وذلك بهدف انتشارها على نطاق واسع بين المواطنين والشباب، مضيفا أنه يتم توفير 904 مواقع في 25 محافظة من محافظات الجمهورية، وجاري العمل على قدمً وساق ليخرج المشروع بأفضل ما يكون لأبنائنا من الشباب المصري .

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية خصصت منصة لاستقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات، في مبادرة إيجي تراك، للعمل عليها وتسهيل منح التراخيص تعزيزاً لفرص العمل في مختلف المحافظات المصرية في القرى والمدن على حد سواء لتحقيق جودة الحياة.