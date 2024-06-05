وزير الشباب يدعم المنتخب الوطني قبل مواجهة بوركينا فاسو غدا

دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الذي يستعد لخوض مباراته المرتقبة بالجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 أمام منتخب بوركينا فاسو، التي تقام غدا الخميس في العاشرة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

مسار المنتخب الوطني وتطلعات الشعب المصري

وأكد وزير الشباب والرياضة ثقته فى إمكانيات اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير المصرية، مشيرا إلى أهمية هذه المباراة وتأثيرها على مسار المنتخب الوطني وتطلعات الشعب المصري.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني في التحضير لهذه المباراة المهمة، معبرا عن ثقته في أن العمل الجاد والتركيز سيؤتيان ثمارهما في المباراة، وسيمكن الفريق من تحقيق الفوز والاقتراب خطوة نحو التأهل.

تقديم أفضل أداء للفوز

ووجه الوزير دعوته للجماهير المصرية كافة بمختلف الانتماءات لحضور المباراة ودعم لاعبي المنتخب وجهازه الوطني في أول لقاء رسمي له، موجهاً رسالته للاعبين، حثهم فيها على الأداء الرجولي وتمثيل بلادهم بصورة مشرفة تليق باسم المنتخب الوطني، وتؤكد تربعه علي عرش القارة الإفريقية، وتقديم أفضل أداء للفوز في هذه المباراة الحاسمة، وإسعاد الجماهير المصرية.

ومن جانبه، أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزى، أن جميع اللاعبين مستعدون لتقديم كل مالديهم للفوز بالمباراة غدا واقتناص نقاط المباراة للاقتراب نحو حلم التأهل لكأس العالم وإسعاد الجماهير، مشيرا إلى أن الروح المعنوية للفريق مرتفعة وأن اللاعبين مصممون على تحقيق الفوز.