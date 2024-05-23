«الرياضة»: دمياط وسوهاج يتأهلان لدور الـ16 بدوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تأهل منتخبي دمياط وسوهاج إلى الدور الـ16 من نهائيات دوري مراكز الشباب «توتال انرجيز» في نسخته العاشرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توفيرالإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى الحرص على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية.

فاز منتخب محافظة دمياط بقيادة الكابتن محمد إبراهيم العتراوي، على منتخب محافظة الأقصر بقيادة الكابتن أشرف عارف عبدالله بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركز شباب مطاي بالمنيا.

فوز صعب لسوهاج على المنوفية

كما حقق أبناء منتخب سوهاج فوزًا صعبًا بقيادة الكابتن ضياء الدين يوسف، على نظيره منتخب المنوفية بقيادة الكابتن أحمد نخلة، بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل الإيجابي في نتيجة المباراة في وقتها الأصلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وبهذه النتائج في منافسات دور 32 من نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز، يلتقي فريق منتخب دمياط مع فريق منتخب القليوبية في دور الـ16، كما يلتقي فريق منتخب سوهاج مع فريق منتخب الشرقية في مباراة قوية منتظرة بين الفريقين.