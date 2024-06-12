«الداخلية البحرينية»: 16 آلية و63 ضابطا للسيطرة على حريق سوق المنامة القديم

كشفت وزارة الداخلية البحرينية، عن تواصل جهود قوات الدفاع المدني الجهود لإخماد الحريق الذي اندلع بسوق المنامة القديم، مع الدفع بـ16 آلية و63 ضابطًا وفردًا للسيطرة على الوضع.

محاولة إخماد حريق سوق المنامة القديم

أشارت «الداخلية البحرينية» في بيان مساء اليوم عبر حسابها الرسمي على «إكس»: «الدفاع المدني يواصل جهوده المكثفة لإخماد الحريق الذي اندلع بسوق المنامة القديم ويدفع بـ16 آلية و63 ضابطًا وفردًا، فيما تباشر الجهات المختصة إجراءاتها اللازمة في الموقع».