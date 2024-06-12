التفاصيل الكاملة لحريق المنقف الكويت.. والهند تعلق

علق مسؤول في الشرطة الكويتية على حريق المنقف الكويت قائلا: «إن سبب الحريق غير معروف حتى الآن، لكن كانت هناك مواد قابلة للاشتعال في المبنى المٌكتظ مما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة»، فيما يرى مدير عام الأدلة الجنائية اللواء عيد راشد للتليفزيون الرسمي إن غالبية الوفيات كانت بسبب الاختناق.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية إن مواطنين هنودا توفوا في الحريق الذي اجتاح مبنى يسكنه عمال في حريق المنقف الكويت، فيما وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحريق بأنه «حادث مؤسف ومحزن».

تعليق الهند على حريق المنقف الكويت

وكشف راندير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية كيرتي سينغ سيسافر إلى الكويت من أجل الإشراف على مُساعدة المصابين وإعادة رفات الموتى مبكرا بعد اشتعال حريق في مبنى مكون من 6 طوابق في منطقة المنقف في الكويت، وقال مالك العقار في فيديو منتشر مع وزير الداخلية إن عدد سكان المبنى بلغ 196 شخصا.

تعليق مصر على حريق المنقف الكويت

قدمت مصر خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً إثر حادث حريق أحد المباني بمنطقة المنقف، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أبو زيد على حسابه على منصة «X».

وأضاف أبو زيد: «ندعو الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين».