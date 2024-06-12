ماذا تفعل الحائض يوم عرفة؟.. «الإفتاء» توضح

يعتبر يوم عرفة من الأيام العظيمة في الإسلام، حيث يتوجه المسلمون من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك الحج، والوقوف على جبل عرفة، ومع اقترابه، ترغب العديد من النساء في معرفة الأمور المسموح والممنوع القيام بها، خلال هذا اليوم المبارك، إذا كن في فترة الحيض.

حكم صيام الحائض يوم عرفة

حول الحديث عن ماذا تفعل الحائض يوم عرفة؟، أكدت دار الإفتاء، أن العلماء أجمعوا على أن المرأة الحائض لا يجوز لها الصيام أو الصلاة إذا كانت في فترة الحيض، فقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوى»، ما يعني أن النية تُحتسب للأعمال، لذلك، إذا كانت المرأة تنوي صيام يوم عرفة لكن حاضت في ذلك اليوم، فإنها تأخذ أجر الصيام كاملاً كأنها صامت.

حكم طواف المرأة الحائض يوم عرفة

وحول الحديث عن ماذا تفعل الحائض يوم عرفة؟، أوضحت الإفتاء أنه يسمح للمرأة الحائض بأداء جميع المناسك ما عدا الطواف حول الكعبة، فإذا حاضت يوم عرفة، فإنها لا تطوف إلا بعد أن تطهر، ويمكنها تأجيل طواف الإفاضة حتى تطهر، وبعد ذلك تطوف، وفي حال كانت المرأة متمتعة وعادت إلى بلدها قبل أن تطوف، فإنها يجب أن تعود إلى مكة لتؤدي طواف الإفاضة، حيث أن الطواف لا ينتهي وقته.