انخفاض أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة.. كم يسجل عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب الآن في مختلف محلات الصاغة، حالة من الانخفاض، بعدما شهدت استقرارا على مدار تعاملات اليوم سواء الصباحية أو خلال بداية التعاملات المسائية، من ضمنها عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، ويتابع أسعاره لحظيا قطاع كبير من المواطنين.

سعر الذهب الآن في مصر

تستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن في مصر، وفقاً لآخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 3560 جنيها للشراء، متراجعاً عن آخر سعر وهو 3566 جنيهاً، «دون احتساب الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3115 جنيهاً للشراء، متراجعا عن آخر سعر وهو 3120 جنيهاً، «دون احتساب الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل الآن 2670 جنيها للشراء، متراجعا عن آخر سعر وهو 2674 جنيها، «دون احتساب الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الآن 24920 جنيهاً للشراء، متراجعا عن آخر سعر وهو 24960 جنيها، «دون احتساب الضريبة والمصنعية».