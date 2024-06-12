تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف التعاملات

أعلنت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب، تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات اليوم 12-6-2024، حيث سجل نحو 3120 جنيهًا للشراء و3100 للبيع مقارنة بما كانت عليه الأسعار في التعاملات الصباحية 3110 جنيها للشراء و3090 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

تنشر الوطن سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة وبينها عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك الذهبية وكذلك المشغولات الذهبية عالية الجودة، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 24

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3566 جنيهًا للشراء و3543 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة 2674 جنيهًا للشراء، 2657 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2077 جنيهًا للشراء، و2063 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن 3280 جنيهًا للشراء، و3266 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة نحو 24 ألفًا و960 جنيها.