سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم في محال الصاغة.. عيار 21 بكم؟

يُعد عيار 21 الأكثر انتشاراً وشيوعاً داخل مصر، لذا يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعاره بشكل يومي للتعرف على مستجداته، حيث تتغير أسعار الذهب يومياً، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مختلف محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاء سعر الذهب اليوم في مصر، وفقاً للتحديث الأخير المُعلن من جانب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم خلال التعاملات المسائية 3566 جنيهاً للشراء، و3543 جنيهاً للبيع، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم خلال التعاملات المسائية 3120 جنيهاً للشراء، و3100 جنيهاً للبيع، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم خلال التعاملات المسائية 2674 جنيهاً للشراء، و2657 جنيهاً للبيع، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية 24960 جنيهاً للشراء، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.